Pitti Uomo, l’accelerata green di People of Shibuya (Di giovedì 9 gennaio 2020) Firenze, 9 gen. (askanews) – “A Pitti quest’anno abbiamo tantissime novità, portiamo una collezione completamente nuova, soprattutto perché per la prima volta sposiamo in pieno il concetto eco-friendly. La collezione per l’80% è stata realizzata con tessuti riciclati. Stiamo cercando di portarla al 100% per le prossime stagioni, ci teniamo moltissimo. Ma già qui si vede lo sforzo dell’azienda, perché fare tessuti tecnologici, riciclati, è un’operazione molto difficile”. A spiegarlo è Angelo Loffredo, Direttore Commerciale di People of Shibuya, a Pitti Uomo a Firenze. “La novità essenzialmente – ha aggiunto – è questo passaggio green. Abbiamo fatto tantissima ricerca di mercato, abbiamo fatto diversi viaggi in Giappone dove ci sono i tessuti più tecnologici al mondo, ci siamo rivolti alle aziende più performanti, più ... Leggi la notizia su notizie

