Pioli rivoluziona il Milan: provato il 4-4-2 senza Suso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Pioli sta rivoluzionando il Milan dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic: ecco il modulo provato in vista di Cagliari Dopo il brutto pareggio casalingo contro la Sampdoria, il Milan farà visita al Cagliari per l'ultima giornata del girone d'andata. Le due squadre si affronteranno sabato alle ore 15 e per il match contro i sardi, Stefano Pioli starebbe pensano al cambio modulo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi il tecnico rossonero ha infatti provato il 4-4-2 con Ibrahimovic e Leao in attacco. A centrocampo coppia centrale formata da Kessie e Bennacer, con Castillejo a destra a Calhanoglu a sinistra. Fuori Suso.

