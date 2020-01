Pincio, il giallo del busto di Ariosto: la testa non è quella del poeta dell?Orlando furioso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Uno sbaglio? Uno scherzo? Un furto? Sicuramente un giallo quello del busto al Pincio di Ariosto. La scultura di marmo che campeggia tra i viali di villa Borghese non è quella dell?autore... Leggi la notizia su leggo

