Piccole donne: trama, cast e anticipazioni del film al cinema (Di giovedì 9 gennaio 2020) Piccole donne: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Amanti della letteratura gioite, Piccole donne è approdato sul grande schermo. Il lungometraggio, in programmazione nelle sale dal 9 gennaio 2020, è stata diretta da Greta Gerwig, attrice, regista e sceneggiatrice statunitense nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in Lady Bird. L’emozionante pellicola, prodotta da Columbia Pictures e distribuita da Sony Pictures / Warner Bros. Entertainment Italia, rappresenta il settimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott. L’opera inoltre ha potuto contare sulle musiche di Alexandre Desplat, la fotografia di Yorick Le Saux mentre il montaggio è stato affidato da Nick Houy. Ma qual è la sinossi di Piccole donne? Piccole donne: trama e anticipazioni del film al cinema Piccole donne è ambientato nella seconda metà ... Leggi la notizia su termometropolitico

team_world : 'Un adattamento straordinario... mai visto prima' PICCOLE DONNE di Greta Gerwig con Emma Watson e Timothee Chalamet… - vogue_italia : Sì, ci sono mille buoni motivi per non farselo scappare ?????? - team_world : RT @labimbadifede: Ieri sono andata a vedere l'anteprima di piccole donne. Vi giuro è bellissimo, ha un nuovo adattamento ed è molto emozio… -