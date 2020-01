«Piccole Donne» al cinema. «Tante persone sono legate a questa storia, uomini inclusi», parola di Louis Garrel (Di giovedì 9 gennaio 2020) «Scusi, sto riemergendo adesso da un party fantastico ma devasTante. Ieri notte ero in discoteca a ballare con le Piccole Donne». Inizia così l'incontro con Louis Garrel durante la promozione del nuovo film di Greta Gerwig, in cui interpreta Friedrich Bhaer. Il suo personaggio è un professore schietto e pignolo, che resta colpito dal talento della scrittrice Jo March, così come dalla sua grinta. Autoironico, nel mostrare i propri sentimenti, l'uomo si rivela timido e impacciato. «La prima volta che ho incontrato Greta eravamo a Parigi, lei mi conosceva dai tempi di The Dreamers e per altri film francesi in cui mi aveva visto. La sintonia con un regista si avverte in dieci secondi: io al decimo sapevo perfettamente che avrei voluto lavorare con lei, la considero un’autrice profondamente “europea” nel suo modo di girare». Guai pensare che Piccole Donne non sia un film - o una storia - per ... Leggi la notizia su gqitalia

