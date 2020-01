Perfezioniamo gli scatti della fotocamera anteriore con Huawei: addio sfondo sfuocato indesiderato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bisogna prendere in considerazione qualsiasi contesto di utilizzo di smartphone Huawei in un momento come questo, soprattutto nel tentativo di individuare potenziali problemi più o meno diffusi tra gli utenti. Un occhio di riguardo, sotto questo punto di vista, alla questione fotocamera, sulla quale il produttore asiatico sta concentrando buona parte dei propri sforzi per il 2020. Questo, d'altronde, lo avrete notato negli ultimi giorni attraverso recenti bilanci sul tanto atteso Huawei P40. Qualche dritta per migliorare la fotocamera anteriore con Huawei Ad esempio, da alcuni giorni a questa parte sono aumentate le segnalazioni da parte di utenti che dispongono di device Huawei. Mi riferisco all'effetto sfuocato che si ottiene in modo indesiderato sullo sfondo delle foto, utilizzando la fotocamera anteriore. Insomma, pur avendo impostato la "modalità foto" e non quella ... Leggi la notizia su optimaitalia

