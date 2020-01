Pensioni ultime notizie: Quota 100, Speranza “evitare spiazzamento” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 100, Speranza “evitare spiazzamento” Pensioni ultime notizie, una riforma del sistema previdenziale è all’ordine dell’anno nell’agenda del governo, che dovrà sedersi a un tavolo con i sindacati e discutere delle misure che andranno prese. Sull’argomento, toccando Quota 100 e il Jobs Act, ne ha parlato il ministro della Salute, l’esponente di LeU Roberto Speranza, a Circo Massimo, su Radio Capital. La parola chiave del suo discorso? Riflettere, sempre nel bene degli italiani e del futuro del Paese. Pensioni ultime notizie: riforma in arrivo, ma Quota 100? La prima questione riguarda Quota 100 e quello che verrà dopo. La cancellazione della misura, come è stato detto più volte, creerebbe più problemi che altro e quindi non è preventivabile. Per Speranza occorre “sedersi e ragionare”, ma farà parte dei temi centrali della riforma ... Leggi la notizia su termometropolitico

