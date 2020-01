Pensioni ultime notizie opzione donna: tagli del 30% all’assegno, conviene davvero? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie opzione donna: i tagli all’assegno arrivano anche al 30%, conviene davvero questa misura? L’opzione donna è una misura dedicata alle lavoratrici per consentire loro di avere una via di uscita anticipata. E’ al momento l’unica soluzione pensata proprio per le persone di sesso femminile, penalizzate da quasi tutte le altre possibilità. Con l’opzione donna è possibile lasciare il lavoro a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le autonome, con il versamento di 35 anni di contributi. Per il 2020, i requisiti devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2019. In realtà però l’assegno calcolato subisce una sorta di tagli, dovuti al calcolo contributivo che penalizza coloro che hanno lavorato prima del 1996 per diversi anni. Dunque la pensione mensile risulta essere di importo più basso. conviene comunque l’opzione ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

zazoomblog : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Speranza “evitare spiazzamento” - #Pensioni #ultime #notizie: #Quota - zazoomblog : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Speranza “evitare spiazzamento” - #Pensioni #ultime #notizie: #Quota - zazoomnews : Pensioni: ci si prepara all’addio a quota 100 sistemi più flessibili - #Pensioni: #prepara #all’addio #quota -