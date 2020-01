Parma, tenta di entrare in Svizzera con 50mila euro nei calzini e orologi di lusso nascosti: fermato 73enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lavinia Greci Dopo le indagini delle fiamme gialle, la procura di Parma ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di sequestro di conti correnti, beni mobili e immobili. Avrebbe evaso migliaia di euro Per passare in sicurezza il confine con la Svizzera avrebbe nascosto decine di orologi di lusso e 50mila euro, in contanti, nei calzini. Ma al controllo doganale, la guardia di Finanza avrebbe trovato tutto. Secondo quanto riportato da Parma Today, un imprenditore 73enne è stato fermato in queste ore dalle fiamme gialle, in seguito ad alcune verifiche e alle indagini del Nucleo Tributario della Finanza. La disposizione del giudice Così, il giudice per le indagini preliminari della procura della Repubblica di Parma ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di sequestro di conti correnti, beni mobili e immobili, per un valore di tre milioni e 200mila euro, per i reati di ... Leggi la notizia su ilgiornale

