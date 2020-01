Parasite: in arrivo una mini serie tratta dal film prodotta per HBO? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il film Parasite, uno dei possibili titoli candidati agli Oscar, potrebbe diventare una mini serie prodotta per HBO! Parasite, il pluripremiato film diretto da Bong Joon-Ho, potrebbe diventare una mini serie prodotta per HBO! L'adattamento televisivo dovrebbe essere sviluppato dal regista del film in collaborazione con Adam McKay e al progetto sembra fosse interessata anche Netflix. Parasite è stata una delle rivelazioni dell'anno: dopo aver conquistato la Palma d'oro a Cannes ha inoltre vinto un Golden Globe come Miglior film in lingua straniera ed è uno dei titoli in corsa per le nomination agli Oscar 2020. Il film ha incassato ben 24 milioni di dollari negli Stati Uniti e 130 a livello mondiale. Parasite, la casa e l'incredibile ... Leggi la notizia su movieplayer

