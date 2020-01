Papa Francesco alla nuova fedele esuberante: «Basta che non mordi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Papa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di tenerezzePapa Francesco, un anno di ... Leggi la notizia su vanityfair

francescacheeks : Una bella notizia per la comunità di Sant’Egidio e per i senza tetto. E soprattutto un bellissimo gesto da parte di… - vaticannews_it : #8gennaio Lo sguardo d’amore di #PapaFrancesco e della Chiesa per l’uomo e il bene comune - Vatican News - vaticannews_it : #8gennaio #PapaFrancesco all'#udienzagenerale ricorda che, quando un cristiano fa esperienza di salvezza, non la tr… -