Pallanuoto, Francesco di Fulvio è stato il migliore d’Europa nel 2019 per la LEN. Altro riconoscimento per l’azzurro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo essere stato nominato dalla rivista specializzata “Swimming World Magazine” quale miglior pallanuotista al mondo nel 2019, Francesco Di Fulvio, concede il bis e conquista il LEN Award 2019, premio assegnato al miglior giocatore d’Europa, raccogliendo oltre la metà dei consensi. In precedenza, nel 2011, fu Stefano Tempesti l’unico azzurro a vincere tra gli uomini. L’azzurro ha infatti avuto la meglio nettamente, totalizzando il 52,2% dei voti, andando a precedere, nell’ordine Dani Lopez Pinedo (Spagna – 17,4%), Nikola Jaksic (Serbia – 13,8%), Marton Vamos (Ungheria – 8,3%), Ante Vukicevic (Croazia – 8,3%). Tra le donne invece quarta Arianna Garibotti, mentre il premio è andato all’iberica Laura Ester. Così Francesco Di Fulvio al sito della Pro Recco: “È una grande soddisfazione, il coronamento di una bella ... Leggi la notizia su oasport

