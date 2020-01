Pallamano, domani Italia-Kosovo. Riccardo Trillini: “Avversario alla portata, preparati con mentalità vincente” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Nazionale Italiana di Pallamano maschile è pronta per fare il suo esordio nelle qualificazioni dei Mondiali 2021, gli azzurri scenderanno in campo domani sera (ore 20.00) per affrontare il Kosovo al PalaTedeschi di Benevento dove si disputerà questa prima fase del torneo di ammissione alla rassegna iridata (sabato e domenica si giocheranno le altre due partite contro Georgia e Romania, solo la prima classificata potrà proseguire la propria avventura). L’Italia si è preparata per un paio di settimane con tanto di test amichevoli a cavallo del Capodanno e domani proverà a sconfiggere l’ostica formazione balcanica. Il Direttore Tecnico Riccardo Trillini è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: “È un appuntamento importante per noi. Ci siamo preparati come facciamo sempre: lavorando al massimo e con una mentalità vincente. Questo non vuol dire che siamo favoriti, ... Leggi la notizia su oasport

