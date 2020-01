Palermo: blitz Gdf in magazzino cinese, scovati lavoratori in nero e articoli illegali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Nell’ambito di un piano di intervento per garantire la sicurezza dei prodotti, i finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato, a Balestrate (Palermo), all’interno di un grande magazzino gestito da imprenditori di nazionalità cinese, oltre 32.000 articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, orologi, casalinghi, articoli per la casa e per il fai da te, nonché prodotti di vario genere non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio CE mendace. Le Fiamme Gialle, nel corso dell’ispezione all’interno dei locali commerciali, hanno rinvenuto sugli espositori destinati alla vendita migliaia di articoli privi delle indicazioni in italiano per il consumatore ovvero del marchio ‘CE” che, tra l’altro, ne attesta la conformità alle disposizioni vigenti ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

