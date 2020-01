Palermo: blitz Gdf in magazzino cinese, scovati lavoratori in nero e articoli illegali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Nell’ambito di un piano di intervento per garantire la sicurezza dei prodotti, i finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato, a Balestrate (Palermo), all’interno di un grande magazzino gestito da imprenditori di nazionalità cinese, oltre 32.000 articoli tr Leggi la notizia su liberoquotidiano

palermo24h : Balestrate, blitz in un magazzino: trovati 2 lavoratori in nero e merce “poco sicura” - rep_palermo : Palermo, blitz della finanza in grande magazzino gestito da cinesi [aggiornamento delle 08:54] - zazoomnews : Palermo: blitz Gdf in magazzino cinese scovati lavoratori in nero e articoli illegali - #Palermo: #blitz… -