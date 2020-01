Palazzo Paolo V, domani la presentazione del romanzo “Inganni” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidomani, venerdì 10 gennaio alle ore 17.00 presso la sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, il Rotary Club di Benevento d’intesa con l’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, organizza un incontro per la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Lucia de Cristofaro, dal titolo “Inganni”, edito da Albatros. L’iniziativa, inserita nell’ambito di “Letture a Palazzo” del Comune cittadino, sarà moderata dall’avvocato Luigi Marino, attuale presidente del Rotary Club di Benevento. Dopo l’introduzione della prof.ssa Rossella Del Prete, assessore alla Cultura del Comune di Benevento, a relazionare saranno Michelangelo Riemma, Dirigente Scolastico, Professore Università “Giustino Fortunato”; e l’autrice, Lucia de Cristofaro. Nel corso dell’incontro alcuni brani del libro saranno letti a cura di Emilia Tartaglia Polcini. “Inganni”, è un romanzo che ... Leggi la notizia su anteprima24

