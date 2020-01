Oroscopo Paolo Fox domani, 10 gennaio. Le previsioni del venerdì (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oroscopo domani di Paolo Fox, 10 gennaio. Le previsioni ARIETE: domani sembreranno un po’ stanchi. Giornata attiva per quanto riguarda le emozioni. Da qualche giorno devono fare i conti con Giove. Sono un po’ sotto stress. TORO: in amore i nati sotto questo segno, secondo Paolo Fox e l’Oroscopo di domani, pretendono risposte e soprattutto conferme. I problemi del lavoro non vanno scaricati sulla sfera sentimentale. GEMELLI: potranno chiarire qualche malinteso soprattutto in serata. Buona giornata anche se frenetica. Novità in arrivo sul lavoro. CANCRO: le difficoltà quotidiane metteranno a dura prova la tenuta del sentimento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La stanchezza si farà sentire. Paolo Fox domani, Oroscopo del 10 gennaio: le previsioni del venerdì LEONE: dovranno fare tutto quanto con calma. C’è un grande rinnovamento in amore. Attenzione ... Leggi la notizia su lanostratv

