Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, alcuni di voi potrebbero accusare molto la solitudine quest’oggi, uno status dovuto forse alla fine di una storia, ma continuate ad aggrapparvi all’amore. E forse è anche colpa della Luna in Cancro, in fase di plenilunio, ma non datele troppa responsabilità, da sabato potrebbe compiere un miracolo. Toro Cari Toro, c’è un’aria frizzante attorno a voi che potrebbe risvegliare il vostro cuore da un lungo letargo, dimostrate ... Leggi la notizia su tpi

