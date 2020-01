Oroscopo Branko di oggi 9 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 9 gennaio porta notizie davvero curiose per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Cancro ci saranno sorprese d’amore e di lavoro. Per le persone dei Pesci sarà una giornata davvero magica. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di giovedì per tutti i segni zodiacali. Branko Oroscopo 9 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Il vostro è un segno che ha sempre voglia di amare, vivere e con la vittoria sempre in tasca. Luna in Cancro provoca un momento di solitudine, ma l’astro lunare farà un miracolo d’amore nel weekend. Gli sposati devono fare attenzione al malumore e devono evitare di parlare di lavoro. Toro – L’aria frizzante di questa giornata risveglia cuore e corpo alle gioie dell’amore. Venere vi guarda con dolcezza, mentre la Luna propizia le unioni. Potete contare sull’appoggio di tutti i ... Leggi la notizia su kontrokultura

