Omicidio del figlio del boss di Soccavo: quattro arresti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri del comando provinciale di Napoli ed il personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno proceduto all’arresto di Carlo Tommaselli, del figlio Filippo, di Antonio Megali e di Enrico Calcagno. Sono i quattro ritenuti responsabili dell’Omicidio di Fortunato Sorianiello detto Foffy commesso il 13 febbraio del 2014 all’interno del salone di barbiere “Creative Hair”, sito nel quartiere urbano di Soccavo. Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di una mirata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha permesso di individuare, attraverso dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate da ... Leggi la notizia su anteprima24

