Olivier Giroud all’Inter: c’è il sì del giocatore, si tratta con il Chelsea (Di venerdì 10 gennaio 2020) Olivier Giroud è pronto a dire sì all'Inter. Le ultime notizie di calciomercato raccontano dell'intesa tra il club nerazzurro e il campione del mondo francese, raggiunta negli incontri andati in scena oggi a Milano. Ora il club del capoluogo lombardo dovrà convincere il Chelsea, per cercare di disporre dell'ex Arsenal già a gennaio e non a zero a giugno. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… - MarcoBovicelli : #Inter,intesa (trovata nell’incontro di oggi con gli agenti a Milano) con Olivier #Giroud: 2 anni e mezzo di contra… - corsereporter : RT @MarcoBovicelli: #Inter,intesa (trovata nell’incontro di oggi con gli agenti a Milano) con Olivier #Giroud: 2 anni e mezzo di contratto… -