Olimpiadi giovanili 2020: pattinatrice russa cade nel corso delle prove della cerimonia d’apertura. L’atleta in condizioni critiche (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non arrivano buone notizie da Losanna (Svizzera), sede delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali giovanili che prenderanno il via a partire da quest’oggi con la cerimonia d’apertura e saranno di scena sui campi di gara elvetici fino al 22 gennaio. Ebbene, durante le prove della cerimonia del 7 gennaio una pattinatrice russa di 35 anni, come riportano le cronache (di cui non si conoscono le generalità), è precipitata da 5 metri sul ghiaccio della Vaudoise Aréna. Le condizioni dell’atleta sono molto critiche e purtroppo il responso dei medici non lascerebbe troppe speranze. Si attendono ulteriori conferme a riguardo, anche relativamente all’identità della pattinatrice. Ovviamente il Cio ha espresso amarezza e rammarico per l’accaduto. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

