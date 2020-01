Novità Pokémon Direct: tra Spada e Scudo e Home, gli annunci del 9 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'ultimo Pokémon Direct ha messo sul piatto diverse Novità per l'universo pennellato da Pikachu e da tutti gli altri mostriciattoli tascabili di casa Nintendo e Game Freak. L'appuntamento trasmesso nella giornata di oggi, 9 gennaio 2020, ha regalato agli Allenatori su Switch, Switch Lite e dispositivi mobile iOS e Android una buona dose di contenuti. Questi si distribuiscono tra un inatteso remake di un classico del passato, in DLC per Pokémon Spada e Pokémom Scudo - disponibili per l'acquisto dallo scorso novembre - e nell'applicazione Pokémon Home. Andiamo allora ad analizzare insieme tutto ciò che la "grande N" ha deciso di portare nel Direct odierno, andando così a delineare per sommi capi il 2020 all'insegna dell'Acchiappali Tutti. https://www.youtube.com/watch?time continue=1&v=vIlDrfRgUQ0&feature=emb title Pokémon Spada e Scudo: Pass Espansioni annunciato al ... Leggi la notizia su optimaitalia

