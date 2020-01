Non si vola più verso Iran e Iraq, tutti d’accordo, anche Alitalia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono diverse le compagnie aeree che hanno preso provvedimenti subito dopo gli attacchi missilistici Iraniani contro obiettivi in Iraq. Sospesi i voli a rischio. Doveva essere scontato, ma per fortuna è arrivata anche l’ufficialità. I ‘voli del rischio’ verso Iran e Iraq sono stati tutti sospesi, il pericolo di una guerra annunciata con i missili … L'articolo Non si vola più verso Iran e Iraq, tutti d’accordo, anche Alitalia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

