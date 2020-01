Non c’è sinistra senza questione sociale (Di giovedì 9 gennaio 2020) La più grande mobilitazione spontanea che l’Italia abbia conosciuto negli ultimi anni ha visto una partecipazione giovanile straordinaria, trasversale e determinata a liberare l’Italia dalle catene dell’odio nazionalista. Le sardine hanno scosso la coscienza di una generazione intera, riattivandone la volontà, spesso ormai sopita, di fare la propria parte.Abbiamo tutti negli occhi le immagini di Piazza San Giovanni. Erano in centomila a rivendicare la voglia di una politica sana, diversa. Hanno alzato la bandiera dell’antifascismo e affermato, in modo inequivocabile, che le piazze non sono proprietà esclusiva della destra.Quelle piazze rappresentano un segnale importante. Vitale, proprio per la natura generazionale che le caratterizza. Ma commetteremmo un errore imperdonabile a pensare che possano bastare a se stesse. Perché la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

borghi_claudio : Da MESI ordine a tutti i media. Dire che in Emilia-Romagna c'è un BUON GOVERNO. Ma buon governo dove? Ma chi? Ma co… - VittorioSgarbi : #elezioniregionali #emiliaromagna Bonaccini nasconde la sua appartenenza al PD. Non c’è niente di più imbarazzante… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, quello che non c’è nel film Hammamet: la lista della spesa delle tangenti, tra case a New York e sol… -