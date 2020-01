Non buttare il tuo vecchio climatizzatore dalla finestra: segui le regole del corretto smaltimento e il riciclo sarà del 97,5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ogni inizio anno porta con sé nuove prospettive e il desiderio di disfarsi di oggetti superflui e non più funzionanti. Una volta, seguendo la tradizione più antica, si gettavano dalla finestra gli oggetti vecchi e rotti, per lasciarsi alle spalle le cose inutili e fare posto a quelle nuove. Fortunatamente questa usanza è in declino e dalla finestra non si buttano più vecchi elettrodomestici come televisori e lavatrici rotte: sempre di più, gli elettrodomestici si “recuperano” e, nel caso dei condizionatori, si riciclano al 97,5%. È per questo importante risultato che dal 2005 Hitachi Cooling & Heating è a fianco del Consorzio Remedia, il principale Sistema Collettivo italiano no-profit per la gestione eco-sostenibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), rifiuti da impianti fotovoltaici, pile e accumulatori. Ma come fare per smaltire correttamente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

RomaRadio : ?? Rizzitelli: 'Non mi piacciono alcuni commenti che sento sulla #ASRoma. Le critiche ci stanno tutte, ma vogliamo… - fattoquotidiano : Paragone: “Nessuna scissione con Di Battista e non andrò nella Lega. Mi dovranno buttare fuori dal gruppo M5s, mia… - tancredipalmeri : @MaxNerozzi @Bomber_mala @tutticonvocati Descrivo la realtà: buttare a mare Higuain e Dybala per Lukaku l’ha provat… -