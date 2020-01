Nintendo Direct Pokèmon: Gli annunci del 9 Gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Nintendo Direct odierno incentrato sui Pokèmon si è appena concluso, a seguire vi riportiamo tutti gli annunci. Nintendo Direct Pokèmon: Tutti gli annunci Il primo annuncio riguarda l’arrivo su Nintendo Switch di Pokèmon Mystery Dungeon: Squadre di Soccorso DX, il rifacimento dei 2 giochi usciti su DS e GameBoy Advance 15 anni fa. La nuova versione arriverà il 6 Marzo 2020, nell’attesa potete provarlo in Anteprima tramite una DEMO disponibile sull’eShop della console. A seguire vi riportiamo il Gameplay Trailer: Nel Direct non poteva di certo mancare all’appello Pokèmon Spada e Scudo, il quale vanterà nel corso del 2020 di ben 2 espansioni incluse in un Pass Stagione al costo di 29,99€. La prima espansione è L’Isola Solitaria dell’armatura e sarà ... Leggi la notizia su gamerbrain

