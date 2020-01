Nellina Laganà, morta l’attrice siciliana: aveva lavorato con Tornatore e Proietti (Di giovedì 9 gennaio 2020) È morta Nellina Laganà, attrice siciliana che ha avuto modo di collaborare con i più grandi dello spettacolo e del cinema italiano, da Giuseppe Tornatore a Gigi Proietti. Nata a Siracusa nel 1947, la Laganà, secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, era malata da tempo. Amatissima dal pubblico e anche sui social, il sindaco di Catania, dove viveva da sempre, ha scritto su Facebook: “Nellina Laganà se n’è andata stanotte. Ha lottato per anni contro un brutto tumore, continuando a lavorare sulle scene dei Teatri, con quella passione e quel talento naturale degni della grande tradizione catanese. La ricordo con affetto, con dolcezza, con gratitudine. Per la sua bella carriera teatrale e televisiva. Ma anche per il suo impegno civile, per quella travolgente ironia con cui ha condito la sua vita e ha regalato sorrisi e riflessioni a chi ha avuto la gioia di conoscerla. Catania ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Monica79811279 : RT @Miti_Vigliero: Che dolore amica mia @nellina99. Che infinito dolore... Lutto nel mondo della cultura È scomparsa Nellina Laganà http… - nenciafi : RT @GallozziMrita: #nellinalagana @nellina99 La sua ultima intervista.... - CarloBelli6 : RT @EleonoraCamilli: Gli arancini al porto di Catania nei giorni della Diciotti ?? Grande donna e grande attrice #nellinalaganà https://t… -