Nel 2019 il Gdpr ha prodotto multe per 410 milioni di euro (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Gdpr è diventato un modello normativo in tema di privacy Foto di Pete Linforth da Pixabay Il Gdpr paga. Secondo l’ultimo studio di pubblicato da Federprivacy, infatti, nel 2019 in europa sono state inflitte oltre 190 multe per violazioni della privacy, sulla base di quanto previsto nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr, appunto), entrato in vigore dal maggio 2018. Per l’anno appena concluso, il valore complessivo delle sanzioni emesse dalle autorità di controllo preposte nei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (See) si aggira attorno ai 410 milioni di euro. Tra i paesi più attivi ci sono il Regno Unito e l’Italia. Nel primo caso, l’Information Commissioner’s Office britannico (Ico) ha emesso multe per un controvalore di circa 312 milioni di euro, circa il 76% del totale delle sanzioni, seguito soltanto dalla Francia, che ha irrogato multe per ... Leggi la notizia su wired

mengonimarco : Due mesi fa riempivamo sold out il Forum. È successo sette volte nel 2019! Ma che figata è stata? - fattoquotidiano : Frontex, nel 2019 calati gli ingressi irregolari in Europa: è il numero più basso dal 2013 - micillom5s : #Salvamare un provvedimento che ripulisce il #Mare e parte della nostra #vita dai #rifiuti. Un concetto così mancav… -