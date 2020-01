NBA 2019-2020: Nikola Jokic batte Luka Doncic, Trae Young e James Harden fanno la storia della lega (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputate nove partite della stagione regolare NBA 2019-2020. I Nuggets di Nikola Jokic sconfiggono i Mavericks di Luka Doncic, mentre ad Atlanta Trae Young e James Harden fanno la storia con due triple doppie contraddistinte da più di 40 punti a testa. Vincono i Milwaukee Bucks, successi pesanti in esterna anche per San Antonio e Toronto. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Il big match della serata va in scena a Dallas, dove i Denver Nuggets si impongono sui Mavericks per 106-107 grazie a un canestro di Jokic a 7.9 secondi dal termine. La sfida dell’American Airlines Center è estremamente combattuta dall’inizio alla fine: il sodalizio texano paga la pesante assenza di Kristaps Porzingis (out per la quinta partita consecutiva), mentre il team del Colorado viene trascinato da un secondo tempo superbo di Nikola ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : #NBA | #Jokic vince il derby europeo contro #Doncic , #Harden e #Young danno vita a un duello memorabile - AllAroundnet : #NBA 2019-20: è online la 12a puntata di 'Osservatorio NBA' by @Dreamtimme @marcocalvarese1 e @11Frank per… - lamaniadelcesto : #NBA #NBATipo ?? George Hill e il tiro da 3: ??? Stagione 2018/19: ??31.4% (peggior dato in carriera) ?? Stagione 20… -