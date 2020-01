Nasconde il cadavere del figlio disabile per intascare la pensione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Damiano Il corpo dell'uomo di 50 anni, oramai "mummificato," è stato tenuto nascosto dalla madre 82enne Per molti mesi aveva tenuto nascosto il cadavere del figlio disabile per continuare ad incassare l'assegno mensile della pensione da 900 euro. È successo a Treviso, dove una donna di 72 anni è stata denunciata dalla Squadra Mobile locale, a conclusione degli accertamenti, per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. La polizia poco prima dell’inizio della scorsa estate, aveva ritrovato nell'appartamento di un condominio al civico 16 di via Castellana, dove vivevano insieme la donna e il figlio disabile di 50 anni, il corpo di quest'ultimo il quale, secondo i rilevamenti scientifici, era deceduto approssimativamente tra settembre e gennaio, quindi fra i 5 e gli 8 mesi prima del ritrovamento. L'allarme era scattato a seguito di alcune segnalazioni dei ... Leggi la notizia su ilgiornale

giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Treviso, nasconde in casa cadavere figlio disabile: donna denunciata #Treviso - zazoomnews : Treviso nasconde in casa il cadavere del figlio disabile ?e intasca la pensione: mamma denunciata - #Treviso… - BlitzQuotidiano : Treviso, nasconde in casa il cadavere del figlio disabile: denunciata 73enne -