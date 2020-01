Nasce Bolaffi per gli immobili: aste con obiettivo giusto prezzo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Torino, 9 gen. (askanews) – Per la prima volta arrivano in Italia le aste pubbliche di immobili, grazie al lancio di Bolaffi per gli immobili, che Nasce dalla collaborazione tra lo storico marchio del collezionismo e casa d’aste Bolaffi e la società Investitalia, attiva sul mercato immobiliare dal 1985. Nel corso della presentazione ufficiale a Torino Filippo Bolaffi, ad del Gruppo Bolaffi, ci ha spiegato la filosofia dell’operazione: “Alla fine – ha detto ad askanews – i proprietari degli immobili hanno lo stesso affetto che hanno i grandi collezionisti d’arte. Prima del distacco c’è un processo decisionale molto complicato, che magari coinvolge più stakeholder, quindi non solo il proprietario, ma anche la sua famiglia; al tempo stesso quando si va a comprare una casa è spesso la decisione di una vita, assimilabile alla scelta di ... Leggi la notizia su notizie

Nasce Bolaffi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nasce Bolaffi