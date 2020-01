Napoli, Paolo Del Genio rivela: “Ho parlato con Malcuit. Rientrerà a fine febbraio o inizio marzo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento attuale degli azzurri in un editoriale per TuttoNapoli. “Se hai un tridente in cui due terzi dei componenti non va a segno dalla prima giornata. In 17 giornate, giocate quasi sempre da titolare, non hanno mai segnato. Questi sono i rendimenti degli attacchi delle squadre che retrocedono. Avere due terzi dell’attacco che segna un solo gol in un intero girone vuol dire essere un tridente da retrocessione. Se si fa il confronto con gli attaccanti delle squadre che lottano per non perdere la categoria, la deduzione è chiarissima. Allora bisogna ringraziare questi calciatori per tutto ciò che hanno fatto, ma ora bisogna guardare quello che stanno facendo. Nel calcio non si vive di ricordi, altrimenti andava fatto un contratto a vita a Maradona per tenerselo per sempre, ma purtroppo bisogna pensare al presente”. Nella ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

