Napoli, l’arrivo di Demme alle visite mediche a Villa Stuart – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, ecco l’arrivo di Diego Demme a Villa Stuart per le visite mediche. Gattuso può sorridere, è lui il primo rinforzo a centrocampo È tutto pronto per la nuova avventura di Diego Demme al Napoli. Il centrocampista è arrivato in Italia e si è immediatamente recato a Roma, precisamente a Villa Stuart, per effettuare le visite mediche. A questo punto non si attende che l’ufficialità del suo acquisto da parte dei partenopei. Gennaro Gattuso avrà così il rinforzo a centrocampo tanto desiderato, in attesa di capire gli sviluppi su Lobotka. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

claudioruss : L'arrivo di Diego #Demme alla clinica di @VillaStuart di Roma per le visite mediche prima della firma con il… - Noovyis : (Demme-Napoli, l’arrivo per le visite. Il video) Playhitmusic - - infoitsport : Napoli, Demme in arrivo in città: l'ultima foto social sul lungomare -