Napoli, Dries Mertens resta in Belgio e salta sia la Lazio sia il Perugia in Coppa Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kalidou Koulibaly sta lavorando ancora a parte, ma ci sono già buone possibilità che recuperi per la difficile trasferta di sabato contro la Lazio. Da Castel Volturno fanno sapere che non è così scontato che il difensore non risolva la distrazione al bicipite femorale destro rimediata durante Napoli-Parma. Il senegalese può ancora sperare nella convocazione di Gennaro Gattuso. Faouzi Ghoulam, invece, oggi ha lavorato solo in palestra, mentre Nikola Maksimovic non dovrebbe farcela nemmeno per la gara contro la Lazio. Insomma, il Napoli non potrà contare su tutti gli effettivi, anche perché si è aggiunta la tegola di Dries Mertens. Il belga rimarrà nel suo Paese per curarsi e non tornerà in tempo per la gara contro i biancocelesti. “Ciro” sarà in Belgio fino al 15 gennaio, salvo complicazioni. Naturalmente, l’attaccante ha ottenuto il benestare del club. Non sarà a ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

