Napoli | da lunedì operativi i 96 nuovi agenti di Polizia Locale

Napoli - da lunedì in servizio 96 nuovi vigili : “96 nuove figure professionali di Agenti di Polizia Locale sono un’importante ed essenziale energia per il nostro Corpo e per la città tutta. Da lunedì i nuovi assunti saranno assegnati agli incarichi operativi, dando attenzione a tutti i quartieri e alle esigenze delle Municipalità. Chiediamo al governo, come già fatto in ogni sede istituzionale, di destinare le risorse al Comune di Napoli per dare continuità a ...

Meteo Napoli oggi lunedì 6 gennaio : cieli sereni : Previsioni Meteo Napoli di oggi lunedì 6 gennaio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Caserta e provincia di oggi lunedì 6 gennaio. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca qui Meteo domenica 5 gennaio in Italia Clicca QUI Meteo lunedì 6 gennaio Italia Il Meteo Napoli e Provincia A Napoli oggi lunedì 6 gennaio […] L'articolo Meteo Napoli oggi lunedì 6 gennaio: cieli sereni proviene da www.Meteoweek.com.

Napoli – Inter | Dove vedere il posticipo delle 20 : 45 di lunedì 6 gennaio in diretta e streaming : La diciottesima giornata del campionato di Serie A si conclude con il posticipo tra Napoli e Inter. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Il Napoli vince in casa del Sassuolo con il risultato finale di 1 – 2. Grande vittoria dell’Inter che a San Siro riesce a battere il Genoa con il risultato finale di 4 – 0. Il Napoli si trova in ottava posizione e nonostante le ultime ...

Terremoto a Benevento - nuova scossa : lunedì di paura da Napoli a Salerno : Due scosse nel giro di pochi minuti nel Sannio con epicentro nella zona di Ceppaloni alle 9.06 con magnitudo di 3.4, e subito dopo di 3.2 alle 9.08, secondo quanto segnala l'Ingv. Scosse...

Napoli - lunedì il comitato per l’ordine e la sicurezza con il ministro Lamorgese : Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sarà lunedì alle 16.30 a Napoli, per presiedere il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presso la prefettura di Napoli. A riferirlo è una nota del Viminale. L'articolo Napoli, lunedì il comitato per l’ordine e la sicurezza con il ministro Lamorgese proviene da Ildenaro.it.