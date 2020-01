Napoli, chi è Diego Demme: il nuovo acquisto che si ispira a Gattuso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, chi è Diego Demme: il nuovo acquisto che si ispira a Gattuso Il Napoli ha piazzato a sorpresa il primo acquisto del proprio mercato invernale: si tratta di Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia attuale capolista della Bundesliga. Un rinforzo che non esclude assolutamente la pista Lobotka, regista del Celta Vigo, il cui arrivo è indipendente da quello del tedesco: Gattuso pretende infatti nuovi uomini per cominciare la lenta risalita in classifica. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: diverse offerte per Piatek. Todibo si allontana Diego Demme: il “pro gamer” di FIFA di origini italiane Diego Demme deve il suo nome al Diego più famoso del mondo del calcio– Il padre del tedesco, infatti, è calabrese e chiamò il figlio in questo modo proprio in onore del Pibe de Oro Maradona. Ne consegue che Demme conosca benissimo la lingua italiana, come ... Leggi la notizia su termometropolitico

VincenzoDeLuca : Manderemo a Salvini le fotografie delle telecamere e dei sistemi di sicurezza installati sulle ambulanze di #Napoli… - matteosalvinimi : #Salvini su Piersanti #Mattarella: onore a chi sapeva di rischiare. Penso anche al giudice Livatino, a Falcone e Bo… - EpicFisher : Mentre a Napoli, da parte di pseudotifosi, è partita la litania 'ma chi è stu Demme', 'si era bbuono 'o lipsia s' '… -