Napoli, bande di pneumatici: furti nelle zone di Chiaia e Posillipo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il 2019 è stato l’anno dei furti di pneumatici a Napoli. Tutte le zone della città sono state colpite dalle bande, procurando danni di migliaia di euro. L’ultimo caso ha interessato la zona di Chiaia e Posillipo proprio ieri sera, che insieme al Vomero e la zona ospedaliera risultano i luoghi maggiormente colpiti. Come riportato da “Il Mattino” quello dei furti di pneumatici è uno degli atti predatori maggiormente diffuso in città. La notte scorsa sono stati smontati e sottratti gli pneumatici a due vetture, la prima in via Michelangelo Schipa e la seconda auto in via Alessandro Manzoni. Le bande si sono ormai specializzate e agiscono indisturbate n piena notte. Con attrezzi da meccanici e cric speciali sollevano di poco le automobili, in modo da non destare sospetti e portano via ruote e cerchi in lega. Un’organizzazione che è ormai ben ... Leggi la notizia su anteprima24

