Napoli | arrestato il parcheggiatore abusivo del Fatebenefratelli

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Manzoni, nei pressi dell'Ospedale Fatebenefratelli, una persona intenta a bloccare il traffico svolgendo l'attività di parcheggiatore abusivo. L'uomo è stato controllato e ha consegnato solo una parte del denaro ricavato, trattenendo la somma restante ed aggredendo i poliziotti. Elio Muscovio, 50enne napoletano con precedenti di polizia, più volte destinatario di ordine di allontanamento e denunciato per l'attività di parcheggiatore abusivo, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

