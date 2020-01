Naike Rivelli da scandalo: svestita per strada. ‘Il mio anno inizia così’ (FOTO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Naike Rivelli ancora una volta non ha perso occasione per mostrarsi nuda su social e continuare le polemiche che ultimamente la vedono al centro di numerosi gossip. La figlia di Ornella Muti, infatti, spesso si lascia andare a scatti e video senza veli per lanciare delle provocazioni di qualsiasi genere. Vediamo nei dettagli cosa ha combinato. Naike Rivelli svestita nel mezzo di un boschetto Naike Rivelli con i suoi scatti sensuali e molto particolari riesce a ottenere ciò che vuole. In una recente intervista, la 50enne ha spiegato che postando degli scatti totalmente in nudo ha capito che riesce ad attirare di più l’attenzione da parte dei suoi seguaci. Anche in questo caso, infatti, non si è risparmiata e indossando solo un perizoma rosso e un cappello da strega, si è fatta FOTOgrafare nel mezzo di un boschetto. Nel giorno dell’epifania, Naike ha chiesto alla Befana di ... Leggi la notizia su kontrokultura

