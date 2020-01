Mutuo gennaio 2020: come scegliere il contratto migliore, la guida (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mutuo gennaio 2020: come scegliere il contratto migliore, la guida Aprire un Mutuo a gennaio 2020, una scelta che potrebbe essere obbligata, soprattutto se si sta acquistando una casa, e soprattutto che potrebbe essere a lungo termine. Ma cosa bisogna sapere prima di accendere un Mutuo? È meglio avere alcune idee chiare in proposito prima di buttarsi nella giungla di questa tipologia di finanziamenti e sapere, ad esempio, che le offerte con Taeg basso sono anche quelle con le spese accessorie più basse, che ci sono polizze assicurative obbligatorie e non ma che possono essere stipulate anche altrove, e che se non siamo soddisfatti delel attuali condizioni economiche del Mutuo possiamo sempre optare per la surroga. Mutuo gennaio 2020: tasso fisso o variabile? Si può accendere un Mutuo a tasso fisso o a tasso variabile, e perfino a tasso misto (ad esempio un Mutuo che può ... Leggi la notizia su termometropolitico

nez26 : Oggi festa di compleanno dei nani: studiata appositamente il 5 gennaio per avere meno presenze possibili perché alt… - CCFCattaneo : @Gianni_Elia @Zippo88lrr Da marzo 1974. Mutuo fatto a gennaio. - _Th3Fr4nk_ : @giuscarm66 @RaiSport @RockyFranz @Ibra_official L'età è l'ultimo dei problemi. Prendere Ibra ora, a gennaio, è com… -