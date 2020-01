Multa telefono alla guida: fino a 1700 euro, ecco il nuovo codice (Di giovedì 9 gennaio 2020) Multa telefono alla guida: fino a 1700 euro, ecco il nuovo codice È ben noto che tra le cause di incidenti stradali, l’utilizzo del telefono alla guida è una delle più ricorrenti. In effetti lo smartphone, con tutte le sue funzioni e caratteristiche tipiche, può esporre concretamente al rischio di distrazioni alla guida, talvolta foriere di conseguenze impreviste e assai dannose per guidatori e pedoni. Secondo i dati ISTAT, infatti, lo smartphone è causa del 16.2% del totale degli incidenti. Vediamo allora quali novità sono in vista in materia di Multa telefono alla guida e quali sanzioni di fatto potranno essere emesse. Se ti interessa saperne di più sul caso della Multa nulla per mancanza di dettaglio nel verbale e quando non si paga, clicca qui. Multa telefono alla guida: quali novità? In questi giorni, la Camera dei deputati esaminerà la nuova riforma del codice ... Leggi la notizia su termometropolitico

