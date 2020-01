MotoGP, nuove gomme per il 2020: Michelin farà esordire la Power Slick al posteriore (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ci sarà una novità molto importante nel Mondiale MotoGP che scatterà nel weekend del 5-8 marzo col GP del Qatar. La Michelin ha infatti annunciato che introdurrà degli pneumatici di nuova generazione, in particolar modo una nuova gomma posteriore chiamata Power Sport Slick che vedremo all’opera nei Test previsti durante il mese di gennaio per poi essere impiegati in gara a Losail. Questa nuova copertura intende aumentare le prestazioni e la stabilità delle moto, si intende dunque puntare sulla lunga durata delle coperture con l’intento anche di favorire dei tempi sul giro migliori. I test sui nuovi pneumatici, che dovrebbero fornire migliori prestazioni e più stabilità in gara, erano iniziati prima in laboratorio e poi in pista nel 2019 con la collaborazione dei piloti della MotoGP. A giugno erano andate in scena a Barcellona le prime prove su pista, seguite poi da sessioni ... Leggi la notizia su oasport

