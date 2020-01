MotoGP: contronalisi positive per Andrea Iannone, ma c’è materiale per la Difesa. “La moto è la mia vita” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La positività è confermata, ma ma i valori emersi dalle controanalisi del campione B sono molto bassi. Questa è la situazione di Andrea Iannone, è stato beccato positivo in un controllo antidoping effettuato al GP della Malesia dello scorso 3 Novembre. La notifica della positività al Drostanolone è stata poi notificata il 17 Dicembre. L’esito delle controanalisi, però permettono alla Difesa di poter avvalorare la dell’assunzione inconsapevole per contaminazione alimentare. Iannone rischia due anni di stop e si è sfogato e difeso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La moto è la mia vita e sarei uno sciocco a giocarmela così. Mi sembra di stare in un film in cui sono protagonista involontario. Per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma”. Il pilota dell’Aprilia non ha paura di essere marchiato a vita dopo questa accusa di ... Leggi la notizia su oasport

