Morto Italo Moretti, giornalista e inviato Rai ed ex direttore del Tg3 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande inviato speciale in Sudamerica, Moretti documentò le complesse traversie politiche di Paesi come il Cile, l'Argentina e il Nicaragua, raccontando i metodi repressivi delle dittature. Fu conduttore del Tg2 e direttore del Tg3 e della testata regionale. Moretti si è spento all'età di 86 anni. Leggi la notizia su tv.fanpage

