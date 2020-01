Morti sul lavoro: tragedia ad Avellino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuova tragedia sul lavoro. A perdere la vita, questa volta, è un operaio di 35 anni di Mercogliano, in provincia di Avellino. A fare il ritrovamento del cadavere è stato un collega. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Il 35enne sarebbe rimasto schiacciato da un’autovettura nello slargo della ditta di soccorso stradale dove lavorava. La vittima stava infatti caricando la macchina sul carro attrezzi quando, improvvisamente, si sono spezzati i cavalletti che sostenevano la vettura, la quale gli è franata fatalmente addosso uccidendolo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Avellino i quali, sono intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Morti sul lavoro Attualmente la salma dell’uomo si trova nell’obitorio dell’ospedale cittadino Giuseppe Moscati, in attesa che venga effettuata l’autopsia, necessaria per capire ... Leggi la notizia su notizie

