Morti sul lavoro, in Campania meno vittime: il decennio sannita (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl calo delle vittime sul posto di lavoro è solo un bicchiere mezzo pieno. Impossibile essere contenti se ancora oggi in Campania, sono 59 le persone che perdono la vita mentre sono al lavoro. Il 2019 arresta il trend di crescita dopo un quadriennio davvero nero per i lavoratori campani (settori maggiormente colpiti sono l’edilizia e l’agricoltura). Un fenomeno difficile da tenere a bada, considerando i pochi controlli sul posto di lavoro da parte delle imprese che spesso e volentieri violano le leggi per risparmiare sui piani sicurezza. Questi i dati dell’ultimo decennio in Campania: 2010 44 casi Napoli 16, Caserta 8, Benevento 7, Salerno 7, Avellino 5 2011 39 casi Napoli 12, Salerno 8, Benevento 7, Avellino 6, Caserta 6 2012 34 casi Salerno 13, Avellino 9, Benevento 7, Napoli 4, Caserta 1 2013 33 casi Salerno 11, Napoli 9, Avellino 7, ... Leggi la notizia su anteprima24

