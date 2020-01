Morta Nellina Laganà: aveva recitato ne Il Commisario Montalbano (Di giovedì 9 gennaio 2020) A 72 anni è Morta Nellina Laganà, l’attrice siciliana che tra le altre cose aveva recitato ne Il Commissario Montalbano. Sembra che la morte sia sopraggiunta dopo una lunga battaglia contro una malattia da cui era stata colpita. Nellina Laganà è Morta Il mondo dello spettacolo piange Nellina Laganà: attrice di teatro molto amata e originaria di Catania, la Laganà aveva preso parte anche ad alcuni film e fiction italiane, una su tutte Il Commissario Montalbano. Il suo ruolo cinematografico più celebre fu quello della prostituta per Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, vincitore del Premio Oscar nel 1990. In tanti – tra fan e ammiratori – sui social hanno mostrato il loro rammarico e il loro cordoglio per la scomparsa dell’amatissima attrice, che aveva 72 anni al momento della scomparsa. Sembra che da anni stesse combattendo contro un grave tumore, e che ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Morta Nellina Laganà: aveva recitato ne Il Commisario Montalbano - Franc_Petrucci : Lutto nel mondo del teatro: è morta l'attrice Nellina Laganà. Addio @nellina99? - TIZIANAPOESIA : RT @DebAttanasio: Dolce amica di Twitter, che dispiacere. #NellinaLaganà -