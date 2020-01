Mohamed ha un’altra famiglia in Marocco: da Chi l’ha visto le ultime notizie del marito di Samira (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si torna a parlare della scomparsa di Samira nella puntata di Chi l’ha visto dell’8 gennaio 2020 ma anche di quella di suo marito, Mohamed che dal primo gennaio sembra essere scomparso nel nulla. Un caso intricato che ha ogni giorno dei colpi di scena. Ieri infatti, nel corso della puntata, i telespettatori hanno scoperto un aspetto inedito di questa vicenda: pare che Mohamed abbia un’altra famiglia. Samira e i suoi parenti lo avrebbero scoperto solo adesso. Secondo quanto raccontato a chi l’ha visto, Mohamed avrebbe una compagna e tre figli in Marocco: potrebbe scappare per andare da loro a chiedere aiuto, e perchè sta scappando? Si cerca di capire che fine abbia fatto Mohamed e se la sua fuga possa essere una sorta di ammissione di colpevolezza. A Chi l’ha visto parla anche il procuratore di Rovigo che spiega i motivi per i quali Mohamed non è stato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

poiana67 : #chilhavisto abbiamo saputo che Mohamed in Marocco ha un altra famiglia - simospanky : RT @lansiosoanonimo: Mohamed in Marocco ha un altra famiglia... E qui ci scappa il Big crossover con Summit di #90giorniperinnamorarsi Di… - Vera___mente : Mohamed aveva un'altra famiglia in Marocco,secondo me ne tiene una pure in Spagna. #chilhavisto -