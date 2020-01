Milano: baby gang rapinava giovanissimi e li costringeva a commettere rapine, 3 arresti | VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minorenni e di un 18enne egiziano, accusati di aver commesso, tre rapine ai danni di coetanei. Nei confronti degli arrestati anche le aggravanti di aver agito con particolare ferocia, a mano armata ed in gruppo, sequestrando le vittime ed, in alcuni episodi, tentando anche di costringerle a collaborare nella perpetrazione di altre rapine. L’attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato Porta Genova della Questura di Milano è scaturita dalle dettagliate denunce da parte delle vittime e dei rispettivi genitori. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Milano: baby gang rapinava giovanissimi e li costringeva a commettere rapine, 3 arresti | VIDEO - - __Naglfar : Presi i baby criminali di Milano: armati e 'feroci', rapinavano in branco i loro coetanei - juornoit : #Baby gang feroce. Sequestravano e rapinavano i loro coetanei. Arrestati. Accade a #Milano -